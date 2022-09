Historische boerderij in Kralingen legt het loodje, de vraag is alleen nog wannéér

De zegsman stelt nu dat het rijksvastgoedbedrijf een knoop moet doorhakken over het moment dat ‘Voorhoeve van Muyden’ wordt afgebroken. Tot die tijd houden de zeesoldaten de ruïne nauwlettend in de gaten, omdat het gevaar bestaat dat krakers hun slag slaan óf er brandstichting wordt gepleegd. ,,Regelmatig nemen we een kijkje of alles nog in orde is’’, meldt de zegsman. ,,Uiteindelijk moeten er tijdelijke units komen, om medewerkers van de dienst Toezicht en Handhaving onderdak te bieden.’’



Het lot van het 114 jaar oude bouwwerk, dat reeds lange tijd onbewoond is, hing al een poosje aan een zijden draadje. Het is een van de restanten van een oud landgoed en vormt samen met de joodse begraafplaats aan de overkant van het Toepad een laatste herinnering aan hoe het hier vroeger was. Nadat de sloopplannen van Defensie bekend werden, kwamen omwonenden in het geweer en besloot het historisch Genootschap Roterodamum – als laatste reddingsboei – een monumentenstatus aan te vragen. Tevergeefs dus.