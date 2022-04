Historische tekeningen van Arie Broere in het kleinste museum van Nederland

Samensteller Paul Weyling is fier op de verzameling die hij met zorg heeft samengesteld. De werken zijn gemaakt in een ‘impressionistisch-naïeve stijl, die in de visuele geschiedschrijving van Capelle beslist bijzonder mogen worden genoemd’. ,,Arie heeft met gevoel voor detail zijn kunst gemaakt. De getekende herinneringen van deze geboren en getogen Capellenaar - die de kost verdiende als meester-plaatwerker op de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven - zijn van blijvende historische waarde.’’

Maquettes

Zoals gebruikelijk, wordt op de zolder van het sfeervolle optrekje het verhaal van de kastelen van Capelle verteld. ,,Dus ook dat van het Dief- en Duifhuisje zelf. Er zijn maquettes en archeologische vondsten te zien’’, aldus Weyling.



Het historische pandje aan de Nieuwe Laan in Capelle is op zich al een bezoekje waard. Op 7 september 2021 bestond het eeuwenoude gebouwtje als ‘kleinste museum van Nederland‘ exact 25 jaar. ,,Een jubileum waar als gevolg van de coronapandemie niet bij kon worden stilgestaan. In een kwart eeuw stonden er, naast de permanente tentoonstelling over de Capelse kastelen, maar liefst 24 exposities in ons plaatselijk icoon dat op 9 oktober 1973 aangewezen werd als Rijksmonument.’’