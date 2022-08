Hitte zorgt voor drukke stranden in de regio

Giganti­sche omgekeerde vlag langs A20 bij Maassluis alweer verwijderd, maar de vraag is door wie

De enorme omgekeerde Nederlandse vlag die enige tijd zichtbaar was langs de A20 bij Maassluis is vanochtend weer verwijderd. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de vlag verwijderd door de eigenaar van het privéterrein waar de vlag was opgehangen. ,,Het is niet ons werk geweest.”

12 augustus