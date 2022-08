Hittegolf? Kachelverkopers doen goede zaken: ‘Nu is het tijd om door te pakken’

Column Kletsen is iets wat jullie alsmaar doen. Uit je nek, uit je harteloze, zielloze nek

Iedereen heeft recht op vakantie. Behalve Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte dan. Van de Ochtendshow op radio 2. Want als zij weg zijn en dat is deze zomer vijf hele weken, komen Wout en Frank. Die ik net zo goed Drol 1 en Drol 2 kan noemen want ik hou hun stemmen niet uit elkaar.

13 augustus