Hitteplan bij ‘vurig’ Rammstein: gratis drinkwater tappen

Zó ziet het nieuwe trainings­te­nue van Feyenoord eruit

12:45 De Feyenoordselectie traint sinds vandaag in een nieuw, blauw tenue. Vorig seizoen was het shirt nog knalgeel. ,,Dat was nogal flashy’’, zegt manager merchandising Alex van Mook. ,,We hebben nu kleuren gekozen die goed bij Feyenoord passen en waar de spelers zich prettig in voelen.” Ook de hoofdsponsor is aangepast: het was Qurrent, op de shirts staat nu Droomparken.