Hoe 150 poëziefans ademloos luisteren naar een bijzondere Rotterdamse dichter: de burgemeester

Rotterdam Promotie­prijs voor Stichting Ambulance Wens: ‘Rotterdam­ser kan het bijna niet’

Het vervullen van laatste wensen van terminaal zieken. Dat is wat de Stichting Ambulance Wens sinds 2007 doet. Volgens de planning wordt komende zomer de 20.000ste wens in vervulling gebracht, maar eerst is de stichting zelf aan de beurt. Dinsdag krijgt directeur Kees Veldboer jr. de Rotterdam Promotieprijs uitgereikt door burgemeester Aboutaleb.