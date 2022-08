Hoe Bram Peper de Erasmusbrug voor elkaar kreeg: ‘De gevreesde Rotterdamse lobby heeft weer gewerkt’

Scooterrij­der (17) met achterop ‘kkr wout’ krijgt eerste hulp van politie en ambulance

Een scooterrijder (17) - met een opruiende tekst op zijn spatbord - is in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Schenkelsedreef in Spijkenisse op een auto gebotst. De politie en ambulancebroeders verleenden de gewonde tiener eerste hulp.

