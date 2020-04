Hoe corona verpleeghuis binnensloop en dertien bewoners overleden: ‘Het is hartverscheurend’

Vermissing Silvester ‘Suiker Oompie’ Smit kent tragisch einde

25 april De verdwijningszaak van Capellenaar Silvester Smit die veel streekgenoten wekenlang in de ban hield, is tragisch afgelopen. De 26-jarige fotograaf, ook bekend onder het pseudoniem Suiker Oompie, is niet meer in leven. De politie sluit een misdrijf uit. Door de triestheid van de zaak zijn geen mededelingen gedaan over zijn vindplaats.