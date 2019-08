Hoe de Kralingse Plas een blauwalgparadijs werd

Commentaar Wat weerhield de autoritei­ten ervan om gewoon te melden wat er aan de hand was bij het Maasstad Ziekenhuis?

8:35 Wat weerhield de autoriteiten er woensdagavond van om gewoon te melden wat er aan de hand was? Waarom zeiden ze niet dat er een patiënt het Maasstad Ziekenhuis was binnengekomen met verschijnselen die doen denken aan ebola? Dat artsen onderzochten of dit echt het geval was en dat er ondertussen voorzorgsmaatregelen werden getroffen?