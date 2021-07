Hoe een behulpzame buurman verstrikt raakte in een web van liefde, bedreigingen en torenhoge schulden

In z’n koelkast stonden nog twee flesjes water. Geld om eten te kopen had hij niet meer. In anderhalf jaar tijd was het leven van de 45-jarige man veranderd in een hel. Buren zagen hem al maanden nauwelijks meer, terwijl hij in het rustige buurtje vlakbij het winkelcentrum van Hellevoetsluis bekend stond als een hulpvaardige vent. Altijd in voor een praatje. Bij z’n werkgever maakten ze zich zorgen. Zeker nadat hij had gemeld dat hij z’n salaris voortaan gestort wilde hebben op een andere rekening, die op een andere naam stond. Van een vriendin, had hij gezegd. Vervolgens werd beslag gelegd op zijn loon vanwege schulden en meldde hij zich ziek. Toen zijn baas bij de man thuis langs ging, deed die niet open. De gealarmeerde politie vond hem, op vrijdag 29 mei 2020, hangend aan de trap.



In een afscheidsbrief vertelt de Hellevoeter hoe liefde en bedreigingen van een motorclub hem tot wanhoop dreven.