Hoe een reddingsactie voor een kanarie uitliep op een gewapende overval

Virni S. haalde op 11 mei vorig jaar een wapen uit haar tas. Ze stond samen met haar vriendin Sara in een kapperszaak in de Zwart Janstraat in het Oude Noorden in Rotterdam. Haar vriendin had een kooi in haar handen met een kanarie erin. De eigenaren van de kapperszaak trokken aan de kooi, want die was van hen, net als de kanarie. En toen gebeurde het dus. ,,Dat ik mijn balletjespistool tevoorschijn heb gehaald, had nooit mogen gebeuren”, zegt ze nu tegen de rechter.