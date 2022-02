Hoe een statige wijk in handen kwam van slinkse beleggers en feestende studenten: ‘Dit is óns domein!’

ReageerKomt het ooit nog goed met Kralingen? De ooit zo statige Rotterdamse wijk is helemaal opgeknipt in kamers. Feestende studenten staan lijnrecht tegenover het laatste restje bewoners dat strijdt tegen de overlast, in samenwerking met de gemeente. Toch wil de omzet van de lokale slijterij maar niet dalen: ,,Wij leveren 300 tot 500 kratten bier per week.”

Paniek in een studentenhuis in Kralingen. Een oorverdovende knal klinkt in de Lambertusstraat. In het raam van een studentenhuis zit een gaatje. ‘Een kogelgat’ vermoeden de geschrokken bewoners, die meteen de politie bellen.

Het is september 2019 als bij het politiebureau een melding binnenkomt over een luid schreeuwende man op straat, die een studentenhuis in Kralingen onder vuur neemt met een luchtbuks.

Wijkagente Fatima el Hachioui herinnert zich het voorval nog goed. ,,Wij zijn direct gekomen”, laat ze via de politiewoordvoerder weten. ,,Er is ook onderzoek gedaan, maar niets gevonden. Geen kogelhuls of wapens bij de buurman, waar de studenten al tijdlang problemen mee hadden.”