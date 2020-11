Hoe Frank Poorthuis een fenomeen werd door zijn Covid19-column

Waarom Feyenoord het toch altijd zo goed doet in ‘de Beker’

13 november Feyenoord en het KNVB Bekertoernooi, het is een buitengewoon vruchtbare combinatie. In het fraaie boekwerk ‘Cupfighter Feyenoord’ brengt Dick Holstein (54) de successen in kaart. Het boek bevat foto’s, trivia en moeilijk zelf op te zoeken statistieken. ,,Feyenoord is op zijn sterkst als het alles of niets is.”