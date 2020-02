Hoe ga je verstandig om met geld? Koningin Máxima geeft tips in de Kunsthal

Blinde Iva Marín (21) uit IJsland in de race voor songfesti­val in haar stad Rotterdam

11:15 Of Rotterdammers voor Jeangu Macrooy moeten juichen tijdens het Eurovisie Songfestival of voor de IJslandse inzending is nog maar de vraag. De blinde Rotterdamse studente Iva Marín Adrichem (21) staat zaterdag in de finale om de kandidaat te worden voor dit land.