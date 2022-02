Hoe gaat het na een roerig eerste half jaar met Roze Kameraden? ‘Moest constant om me heen kijken’

‘Megabad­kuip’ kreeg dankzij stormen 180 miljoen liter water te verwerken (maar is nog lang niet vol)

Dudley, Eunice en Franklin zorgden niet alleen voor zes dagen storm, maar ook voor hoog water en veel regen. Dankzij ‘de drieling’ moesten miljoenen liters water de Eendragtspolder tussen Rotterdam en Zevenhuizen in worden gepompt. ,,We zijn heel blij dat we deze berging tien jaar geleden hebben aangelegd”, zegt dijkgraaf Toon van der Klugt.

25 februari