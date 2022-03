Hoe gezegend is een land dat zich druk maakt over stoepfietsers?

Stoepfietsers. Wie is er niet groot geworden met het stoepfietsen? Het is cultureel erfgoed, een nationale traditie sinds de fiets in ons land kwam. Ons hele leven al pakken we stoepjes mee. Dat lekkere gevoel van, hup, even aan het stuurtje trekken met de billen van het zadeltje, en beslecht is het stoeprandje. Bij regen zijn we meesters in het vinden van de snelste, illegale stoep naar huis. Zo hebben onze vaders en moeders ons dat geleerd.