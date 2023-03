Hoe het bezoek van Beatrix aan het Afrikaanderplein eindigde in chaos: ‘Mensen klimmen over de hekken’

Op Koningsdag mag de koning best even de watertaxi besturen (mits hij vooraf komt oefenen)

Om maar gelijk dé vraag te beantwoorden: ja, het kan. Als Willem-Alexander op Koningsdag met de watertaxi van Zuid naar Noord gaat, mag hij sturen. Mits hij vooraf komt oefenen. Dan kan hij zelf zo'n zwart-gele rakker over de Nieuwe Maas laten stuiteren. En geen nood Máxima, er is haarlak aan boord. Want iedereen weet: waaien op de watertaxi bederft je coiffure.