Hoe Jan Zwartendijk duizenden Joden van de nazi's redde

Havenvak­school waarschuwt bij ongezonde uitstoot

10:09 Het Scheepvaart en Transport College (STC) in het Lloydkwartier gaat buren waarschuwen als de onderwijsinstelling scheepsmotoren in werking zet. De studenten moeten in het kader van hun opleiding leren hoe ze dergelijke krachtbronnen moeten starten en onderhouden, maar de draaiende motoren zorgen ook voor ongezonde uitstoot.