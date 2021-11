Hoe kon o zo rustige man een ‘moordmachine’ worden? ‘Ambulancebroeder telde 22 steekwonden’

Video De échte pakjesboot ligt deze dagen in Rotterdam: ‘Dit is waar ieder kind van droomt’

Is hij in zijn slaapkamer? Of is hij pepernoten of kruidnootjes aan het proeven in de kombuis? Of is de oude baas aan het werk? Nieuwsgierig naar wat er echt gebeurt op Pakjesboot 12? Deze week is die in Rotterdam, bij het Mariniers Museum voor de deur. Sinterklaas en twintig pieten liggen in de stad.

20:39