Hoe kon ongeluk tussen watertaxi en rondvaartboot gebeuren? ‘Het is alsof je over badeend vaart’

Zo makkelijk ligt het niet. ,,Ik kan geen conclusies trekken. Ik vind het een onoverzichtelijke situatie’’, zegt Daan van der Have, mede-eigenaar van de Watertaxi. Varen ze écht zo hard, die bootjes? Dat valt erg mee, betoogt hij. ,,RIB’s (kleine, snelle rubberbootjes, red.) varen met 80 kilometer per uur. Onze max is 50 kilometer per uur. Dat gebeurt alleen in veilige omstandigheden.’’ Hoewel het op de beelden lijkt dat de overvaren watertaxi flink vaart maakt, is dat volgens de watertaxibaas niet waar. ,,Dit was een veel langzamere boot.’’