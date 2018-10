Hoe kwam Orlando in het water? Advocaat roept getuigen op

De Hagenaar Roy B. (27) wordt door justitie vervolgd omdat hij de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn (17) moedwillig zou hebben laten verdrinken. Hij zou de tiener in het water hebben zien liggen zonder hem te helpen of de hulpdiensten te alarmeren. Maar hoe kwam Orlando in het water? Daar wil zijn familie duidelijkheid over zien te krijgen.

Vissershuisje

Orlando had in februari dit jaar een seksafspraak met Roy B. op het drijvend vissershuisje van de Hagenaar op de plas De Blauwe Loper. Orlando werd daarna op de kant afgezet en zou met het openbaar vervoer naar huis gaan. Maar Orlando kwam, volgens Roy B., later weer terug naar de plas. Spartelend in het water riep hij om hulp. Die kwam er niet en dat werd Orlando’s dood. Waarom ging Orlando terug naar de plas? Het is de vraag die de familie van het slachtoffer al maanden bezighoudt.