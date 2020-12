Hoe Stefan Glazemaker opeens supermarkten moest bevoorraden: ‘Daar staat je vrachtwagen, zeiden ze’

Column Mijn vader lacht op de ic geluidloos en voorzich­tig om Johan Derksen: ‘Daar knap je van op’

16 december Net voordat mijn vader in slaap werd gebracht, keek hij nog voetbal vanuit het ziekenhuisbed. Tijdens zijn coma zetten de zusters het schermpje aan voor de sportgeluiden. Nu is hij sinds een paar dagen wakker, herstellend van het coronavirus, en hangt het bord in zijn kamer op de IC vol met wedstrijd- en programmatijden. Vandaag is het tijd voor Veronica Inside. Want de borrelpraat van Derksen, Van der Gijp en Genee is veel leuker dan een kaartje.