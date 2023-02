Hoe undercoveragenten wapenhandelaren op het spoor kwamen: ‘Binnen tien minuten regel ik een Glock’

DE KWESTIE Politie beloont goed gedrag bij kinderen met een ‘bon’, wat vindt u daarvan?

Een opvallend initiatief van een wijkagent in Schiedam: hij ‘bekeurt’ kinderen die iets goeds hebben gedaan. Om ervoor te zorgen dat de politie in een goed daglicht komt te staan, juist in een tijd dat steeds meer mensen een negatieve associatie hebben met agenten. Wat vindt u daarvan?

30 januari