Hoe vaak ruiken ze nog de geur van gras? Hoeveel brengen hun laatste dagen in eenzaamheid door?

Behande­ling polsbreuk vaak pijnlijk én trauma­tisch: dat hoeft helemaal niet, denkt deze traumachi­rurg

Wie een polsbreuk oploopt, moet vaak een pijnlijke behandeling ondergaan. Met name bij de Spoedeisende Hulp (SEH), waar de botten in eerste instantie worden 'rechtgezet’ waarna later een operatie volgt, is het bepaald geen pretje voor de patiënt. Volgens traumachirurg Niels Schep van het Maasstad Ziekenhuis kan een polsbreuk een stuk minder pijnlijk worden hersteld.

5 december