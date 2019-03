Hoe vertel je je kind dat iemand tot zoiets in staat kan zijn?

drama rotterdamBuren van de man uit Hoogvliet die zijn dochtertje ombracht in het Rotterdamse Maasstad ziekenhuis, moeten zich plots buigen over een lugubere vraag. Hoe vertel je je kind dat sommige vaders tot iets vreselijks in staat zijn?

Het is een vraag die voor hen onmogelijk te beantwoorden is. Vrijdagavond zagen ze hoe de politie massaal inviel in het huis van de vader (41), die nu verdachte is in de moordzaak van zijn eigen dochtertje (8). ,,Toen de hond uit huis gehaald werd, dacht ik nog dat het ging om verwaarlozing,’’ zegt een buurtbewoner.

Later bleek de keiharde waarheid: de politie handelde nadat een 41-jarige Rotterdammer werd aangehouden bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De man meldde zich daar rond 21.30 en vertelde waar zijn dochter lag. Op de afdeling radiologie werd nog geprobeerd haar leven te redden, maar reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten. ‘Rust zacht lieverd’, zegt een betrokkene, ‘We hebben er alles aan gedaan je op tijd te vinden en dat is helaas niet gelukt.’

Knuffels

In de wijk van de vader, waar veel jonge gezinnen terugkeren na een uitgebreide renovatie die zo’n jaar duurde, komt de klap aan. ,,Het is een kindvriendelijke buurt, dat zoiets hier gebeurt. Ik kan het gewoon niet geloven’’, zegt achterbuurman Sandy. Aan de andere kant van de straat loopt Nico met zijn dochtertje naar het huis van de verdachte. Ze legt een knuffeltje bij het huis waar het slachtoffertje woonde. De zesjarige koos het zelf uit de verzameling knuffels die ze heeft. ‘Het is Minnie Mouse’, zegt ze zachtjes. ,,We hebben toch maar besloten het haar te vertellen,’’ zegt Nico. ,,Dat die vader dat heeft gedaan. Dat is de waarheid, zo zit de wereld in elkaar.’’

Quote Dat die vader dat heeft gedaan. Dat is de waarheid, zo zit de wereld in elkaar Buurtbewoner Nico Volledig scherm Buren bij het huis van het overleden meisje. © Moreno le Loux

Hij sprak onlangs nog met de vader en het meisje, dat haar donkere haar in een staart droeg. ,,Haar vader was gewoon, we groetten elkaar, handje omhoog. Toen ik hem sprak was zijn dochtertje erbij. Ze zag er net zoals andere meisjes uit, goed verzorgd.’’ Niemand in de buurt had aanwijzingen dat er iets mis was.

Gebrul

Achterbuurman Sandy denkt alleen terug aan het gebrul dat hij vrijdagavond hoorde, vanuit de richting waar het meisje woonde. ,,Ik heb toen nog wel gekeken of ik iets zag, maar dat was niet het geval. Nu ik dit hoor, denk ik: ‘ik had toch beter moeten kijken of er naartoe moeten gaan’.’’

Carolina, de vrouw van Sandy, was de hele dag samen met haar moeder en drie kinderen in hun woning. Ook zij hoorde meerdere keren gehuil en gegil vanuit een woning achter haar huis. ,,Ik dacht elke keer dat het mijn eigen kinderen waren, maar die waren gewoon stil”, vertelt ze. ,,Omdat er zo veel kinderen in de buurt wonen, zoek je er niet gelijk iets achter. Kinderen zijn allemaal wel eens vervelend of huilerig. Maar nu valt het kwartje. Er moet zich in die woning iets vreselijks hebben afgespeeld... Ik vind het zo erg, echt heftig dit en zo dichtbij.”

Voor de woning, die door de politie is vergrendeld, liggen meer knuffels bij de Minnie Mouse van het buurmeisje. Ze zijn onder meer afkomstig van de vrijwilligers van de nabijgelegen speeltuin Middelplaat. ,,We branden ook een kaarsje voor het meisje, dat we overigens niet kennen’’, vertelt Gabriëlle. ,,Dat is wel het minste dat we kunnen doen, als blijk van medeleven.’’

Volledig scherm Bij de woning van het omgebrachte meisje zijn knuffels neergelegd. © Sandra Don