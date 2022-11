Hoe vier jongens zwichtten voor snel geld en honderden kilo’s drugs ophaalden in de haven

Verkeersma­ni­ak aangehou­den met gestolen scooter en inbrekers­werk­tuig

Agenten in Rotterdam-Zuid hebben donderdagavond een 30-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats aangehouden, die na verschillende verkeersovertredingen een stopteken negeerde en zich onder een auto verstopte om te ontkomen. Later werden in zijn tas persoonlijke eigendommen en inbrekerswerktuig gevonden.

