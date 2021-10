Hoe ziet de AD-redactie 2.0 er na Covid19 uit?

Achter de schermenHet was best een symbolisch moment. Op onze redacties werden in de afgelopen week op ferme wijze stickers van bureaus getrokken. ‘Hier niet werken’, stond erop, met een kruis. Die stickers waren er ruim anderhalf jaar op gekleefd geweest. Aan een blok met bureaus waar normaal gesproken zes redacteuren konden zitten, was in die periode slechts plek voor drie. Die stickers hebben geen functie meer nu de regel van 1,5 meter afstand is opgeheven. Je zou kunnen zeggen dat het ‘normale’ leven ook bij ons terugkeert. Maar is dat wel zo?

Vooropgesteld, het aantal redacteuren dat weer op de redactie (journalisten hebben het nóóit over ‘kantoor’) ging werken, was de laatste weken al aardig gestegen. Dat geeft reuring, sfeer en een sterker gevoel dat je sámen een site, live-uitzending, app, krant en video maakt. Sommige redacteuren hebben naar dat moment gesnakt en konden niet wachten, anderen voelden (en voelen) een drempel en weer anderen zijn aardig gewend geraakt op afstand aan het AD in al zijn verschijningsvormen te werken. Die werken nu het liefst nog thuis, of althans, niet centraal op een redactie. Wat te doen? Hoe ziet de AD-redactie 2.0 eruit?

Politielint

In elk geval niet als de werkomgeving van vóór Covid19. De voordelen van flexibel werken wegen ook bij ons zwaar. Nu was dat laatste op een nieuwsredactie al redelijk gangbaar. Journalisten horen dáár te zijn waar het nieuws en de verhalen zijn. Vaak zijn ze niet thuis en niet op de redactie. Ze zijn op straat, in een interview, bij een politielint, op de perstribune van een stadion. Dat zou je al als een flexibele werkplek kunnen beschouwen. Verslaggevers willen naar buiten, ze leggen verslag van wat ze zien en horen.

Quote Vrijheid en rust om je werk goed te doen, gekoppeld aan de kracht van een team

Binnen moederbedrijf DPG Media hebben directie (werkgever) en ondernemingsraad (werknemer) het uitgangspunt afgesproken dat iedereen - indien de functie dat mogelijk maakt - op een werkweek van vijf dagen maximaal twee dagen thuis mag werken. En dat je vooral met je leidinggevende in gesprek moet gaan wat voor jou én het bedrijf de ideale werksituatie is. Werk dáár waar het werkt, hebben we als motto gekozen. Deze afspraak zorgt ervoor dat het belang wederkerig is. Vrijheid en rust om je werk goed te doen, gekoppeld aan de kracht van een team.

Inspireren

In een creatief beroep als het onze zijn momenten nodig dat je elkaar wilt (tegen)spreken, zien en inspireren om tot het beste idee en beste verhaal te komen. Dat betekent dat we naar de inrichting van onze redacties kijken. Meer flexwerken, meer gezamenlijke momenten om ‘live’ te overleggen betekent dat daarvoor ook plekken moeten zijn. In plaats van vrijwel alleen die lange rijen met bureaus. Dat wordt een interessante omschakeling in ons denken, veroorzaakt door een tragische epidemie.

Het moeilijkste is misschien nog wel de ochtendvergadering. Veel redacties noemen dat nog steeds ‘de dagelijkse Hoogmis’. Daarin worden veel plannen voor de komende uren en dag geopperd, besproken en uitgezet. Hoe vergader je als leidinggevende met de redactie als een deel thuis zit en een deel op de redactie? Daarvoor zijn inmiddels ingenieuze technieken beschikbaar, maar het blijft experimenteren. Voelen redacteuren thuis zich wel onderdeel van die vergadering? Heeft de chef oog voor iedereen op al die locaties?

Quote Het allerbe­lang­rijk­ste is de vraag hóe onze redacteu­ren terugkeren uit de Co­vid-isolatie. Wat heeft het mentaal met hen gedaan?

Mentaal

Dat hoeft allemaal niet volgende week opgelost te zijn. We nemen er even de tijd voor. Terwijl de winkel bij ons - de nieuwsvoorziening 24/7 - altijd open blijft en de afgelopen anderhalf jaar wonderbaarlijk sterk open is gebleven (en zelfs drukker bezocht).

Het allerbelangrijkste is de vraag hóe onze redacteuren terugkeren uit de Covid-isolatie. Wat heeft het mentaal met hen gedaan? Moeten we leren opnieuw met elkaar één gemeenschap te vormen? En op persoonlijke noot: zijn we terugkerend van onze zolderkamers nog wel gewend aan zo veel mensen en impulsen om ons heen? De tijd zal het leren. Eén troost: het zal bij alle andere bedrijven en organisaties in de wereld niet anders zijn.

Volledig scherm Lege redacties behoren tot het verleden. © AD

