Hoekse kringloopwinkel weer dakloos: ‘Als de buren douchten, was het bij ons nat’

‘Ergste nachtmer­rie’ blijft eigenaar kringloop­win­kel bespaard: kater Max ontkomt aan vlammenzee

‘Zie ik daar nou twee oogjes?’ Karin Rooney was dinsdagavond dolblij dat ze kater Max ontdekte in de bosjes, terwijl haar kringloopwinkel in Hoek van Holland uitbrandde. Het was haar ‘ergste nachtmerrie’ geweest als Max, ook bekend bij alle klanten, iets was overkomen.

18 november