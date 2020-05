Hof veroordeelt ‘nachtmerrie van iedere vrouw’ tot 10 jaar gevangenis en tbs

De rechtbank veroordeelde de man in 2018 tot 12 jaar en tbs. Die straf viel veel lager uit dan door het Openbaar Ministerie (OM) was geëist. De aanklager wilde C. voor 21 jaar en 4 maanden opgeborgen hebben. Zowel het OM als de Rotterdammer ging in appèl tegen het vonnis. Vorige maand werd bij het hoger beroep 18 jaar gevangenis en tbs tegen de verkrachter geëist. Dat het hof nu een beduidend lagere straf heeft opgelegd, komt deels doordat in hoger beroep is vastgesteld dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. Het hof stelt dat Arthur C . verminderd toerekeningsvatbaar is.