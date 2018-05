Hoger beroep tegen straf 'nachtmerrie van elke vrouw' Arthur C.

De officier van justitie omschreef C. tijdens de zitting als de nachtmerrie van elke vrouw . Sinds zijn negentiende was hij maar zes maanden op vrije voeten. De andere jaren zat hij vast voor gewelds- en zedendelicten. Toen hij eind februari 2017 vervroegd vrijkwam, had hij een enkelband moeten krijgen, maar de reclassering, verrast door zijn vrijlating, kon dat niet zo snel regelen.

Hoewel C. eerder een enkelband had doorgeknipt, mocht hij zonder elektronisch toezicht naar Rotterdam reizen, waar hij in de buurt van het station een studente probeerde te beroven. Drie dagen later gijzelde, bedreigde en verkrachtte hij een Rotterdamse vrouw urenlang in haar eigen huis.