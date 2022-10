Hogere ritprijzen voor metro, bus en tram

Drie buren spelen bizarre hoofdrol in het zoveelste hoofdstuk van de gewelds­golf in Rotterdam

Drie directe buren aan de Sluiskreek spelen de bizarre hoofdrol in het zoveelste hoofdstuk van de geweldsgolf in Rotterdam. Twee aanslagen én een gesloten woning door de burgemeester in één week tijd zorgen voor chaos, onrust en vele vragen in de straat in IJsselmonde.

12 oktober