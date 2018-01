Hogeschool Rotterdam sluit pand om mogelijk brandgevaar

De Hogeschool Rotterdam sluit preventief bouwdeel C van het lesgebouw aan de Kralingse Zoom. Aanleiding is de brand in de Grenfell Tower in Londen, waarna de hogeschool de brandveiligheid van de gevelbekleding van haar gebouwen heeft onderzocht. Vanaf maandag worden de lessen hervat op een andere locatie.

Door onderzoek ontstonden vraagtekens over de brandveiligheid van de gevelplaten die zijn bevestigd aan het oudste bouwdeel (bouwdeel C) van de locatie Kralingse Zoom. Op basis van deze bevindingen heeft de hogeschool onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Het definitieve rapport daarvan wordt volgende week woensdag verwacht. De eerste signalen zijn dat de gevelplaten van dit bouwdeel niet aan de huidige normen van brandveiligheid voldoen. Op basis van deze signalen heeft de hogeschool direct besloten extra toezicht in te stellen op het gebied van brandpreventie.

De hogeschool kan niet zeggen of het gebouw voldoende veilig is voor studenten, medewerkers en andere gebruikers. Om die reden is vandaag besloten om alle activiteiten in het dertig jaar oude bouwdeel per direct op te schorten en het bouwdeel voor gebruik af te sluiten. Op basis van de uitkomsten van het definitieve rapport wordt bepaald of er maatregelen voor de lange termijn nodig zijn en wat dat betekent voor het gebruik van dit bouwdeel. De belangrijkste gebruikers van dit bouwdeel zijn medewerkers en 3.500 studenten van het instituut Rotterdam Business School, waar de internationale opleidingen onder vallen.

Aangepaste roostering

Alle lessen en tentamens, ingeroosterd in bouwdeel C komen vandaag en morgen te vervallen. Ingeplande scriptieverdedigingen gaan door volgens planning. De studenten in kwestie worden op locatie opgevangen en geïnformeerd over het nieuwe lokaal.

Maandag moeten de studenten weer naar school, de lessen worden hervat op een andere locatie. Studenten en medewerkers worden hierover nader geïnformeerd. Voor vragen kunnen zij terecht bij het bedrijfsbureau van hun opleiding.

De andere bouwdelen van de locatie Kralingse Zoom, waaronder de onlangs geopende nieuwbouw, voldoen aan alle eisen van brandveiligheid. De lessen ingepland in andere bouwdelen zullen dan ook doorgang vinden volgens het reguliere rooster.