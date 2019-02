Hogeschool stopt met werven in Antillen: studenten halen te weinig diploma's

Stiefmoe­der in rechtszaak: kleuter begon met ontucht

5 februari Voor het vervaardigen van kinderporno met zijn eigen zoontje van 4 jaar is vandaag één jaar gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk geëist tegen Mahmed D. (41) uit Spijkenisse. Zijn vriendin Nina T. (21), die stiefmoeder is van het ventje, hoorde 180 dagen celstraf waarvan 140 dagen voorwaardelijk eisen plus een werkstraf van 200 uur. Zij beweerde dat de kleuter begon met de ontucht.