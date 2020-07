Hommeles in Rotterdamse gayscene: All Lives Matter-opmerking is de druppel

Gemeente­raad in gesprek met politie en vakbonden over racisti­sche appjes

18:29 De gemeenteraad in Rotterdam gaat in gesprek met politie en de vakbonden over racistische appjes. Burgemeester Ahmed Aboutaleb staat daarvoor open nadat raadsleden met verbijstering reageerden in de actualiteitenraad op de vermeende whatsapp-gesprekken van agenten.