Homo-onvriendelijke uitspraken leveren predikant een bezoek van Tim Hofman op

SGP is framing kerkgan­gers beu: ‘Alsof ze maar doen wat ze willen’

28 oktober De SGP, de grootste christelijke partij van Krimpen aan den IJssel, vindt dat er een verkeerd beeld is ontstaan van de Mieraskerk. Volgens fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven voelen de bezoekers van de kerk, die zondag in het nieuws kwam vanwege een dienst met 200 bezoekers, zich in een hoek gedrukt. ‘Het is echt niet zo dat we ons nergens aan houden omdat God ons lot bepaalt.’