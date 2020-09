Homo’s, allochtonen, gehandicapten en vrouwen zien zichzelf niet in de haven werken, en dat is een probleem

,,Als een grote groep mensen zegt ‘dit is geen plek voor mij’, dan is dat slecht voor een bedrijf,’’ zegt Marco Valk. ,,Het is beter voor een bedrijf als het diverser is en er niet alleen maar witte heteromannen werken.’’ Hij is een van de mensen achter Port of Pride. Dinsdagmiddag was de lancering van deze organisatie die de haven kleurrijker wil maken. Vopak, Alphatron, de roeiers en de havenvakschool STC hebben zich als eersten aangemeld.