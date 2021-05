‘Homohatende’ dominee uit Krimpen krijgt bedreiging na bedreiging: ‘Ik ontvang plaatjes van blote mannen’

Politie­bond vraagt om hulp vanwege problemen in eenheid Rotterdam: ‘Druk op jonge agenten neemt toe’

21 mei De Rotterdamse afdeling van politiebond ANPV heeft in een open brief de hulp ingeroepen van de gemeenteraden in de regio. De bond wil dat zij meedenken over de problemen waarmee de politie-eenheid wordt geconfronteerd. Zo wijst de ANPV erop dat de eenheid Rotterdam 1500 politiemensen minder heeft dan tien jaar geleden.