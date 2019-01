Hond André Hazes krijgt supersonische villa, mét eetbare bellenblaas in baconsmaak

Hond Gioia van zanger André Hazes heeft een nieuw hondenhok gekregen. Dat is niet zo maar een houten hut in de achtertuin, maar een supersonisch nieuw hok met eetbare bellenblaas in baconsmaak, zonnepanelen en een webcam.

Nadat André Hazes (24) en Monique Westenberg vorig jaar zijn gesetteld in hun villa in Berkel en Rodenrijs ontbrak het in de riante achtertuin nog aan één ding: een hondenhok. Daar is nu voor gezorgd.

Naast mooi en groot is de hondenvilla namelijk ook nog eens slim en duurzaam. Op het dak liggen zonnepanelen die de ‘villa’ van stroom voorzien. Op het hok is een webcam bevestigd waarmee André en Monique op afstand een oogje in het zeil kunnen houden. Daarnaast is het uitgerust met een op afstand bedienbaar bacon-bellenblaasapparaat. Dat blaast eetbare bellen. Ook is het hok uitgerust met een discobal.

Het is niet toevallig dat het hondenhok is aangeboden door energieleverancier Essent. Met zijn vriendin speelt de zanger sinds kort in een reclamespotje van de leverancier. Daarin is ook hond Gioia te zien.

In oktober vorig jaar verhuisde de zanger met zijn vriendin naar de villa in Berkel en Rodenrijs. André Junior telde 1.075.000 euro neer voor de woning, die is gelegen op ‘de meest exclusieve locatie’ van het dorp dat niet ver van Moniques geliefde stad Rotterdam ligt.