Honderd activisten Extinction Rebellion bezetten Erasmusbrug tijdens Wereldhavendagen

Van karpervis­ser tot kampioenen­ma­ker bij Capelle: een nieuwe start voor Ronald Ermes

Een half jaar was hij uit de schijnwerpers. Nu is de klus van Ronald Ermes bij Capelle dan echt begonnen. Hij blikt nog één keer terug op de periode dat Feyenoord hem op non-actief zette en gaat in op de ambities in Capelle aan den IJssel, waar hij het al goed naar zijn zin heeft. ,,Het is gezellig. Ik ben nog geen enkele donderdagavond voor twaalf uur thuisgekomen.”