Honderd agenten vormen indrukwekkende erehaag voor doodzieke college

Rotterdammers Toen Takuhi (59) naar Nederland kwam, lustte ze geen kaas. Inmiddels heeft ze al 30 jaar een kaaswinkel

Als kind moest ze er niets van hebben, maar inmiddels verkoopt de in Armenië geboren Takuhi Cekem (59) al dertig jaar lang kazen. Haar speciaalzaak in de binnenstad is gewild en een verkoop onbespreekbaar. ,,Wij brengen kleur in de straat.”

22 december