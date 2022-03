Honderd drones laten een bijzondere boodschap zien: geen oorlog meer, maar vrede

VideoEen vredesduif die op een tank poept, waardoor het oorlogsgevaarte smelt. Honderd lichtgevende drones beelden dat bijzondere tafereel uit. Om een lichtpuntje te bieden in donkere tijden, maar vooral om een boodschap de wereld in te sturen: geen oorlog meer, maar vrede.

,,We willen helpen. Onze emoties delen en laten zien hoe verschrikkelijk we dit vinden’’, zegt Jeroen Everaert, directeur van het Rotterdamse kunstbedrijf Mothership. De drones laten tekenen van vrede zien. Uit de weggesmolten tank groeit een roos.

Niks doen, dat was geen optie, vertelt Everaert. Hij wilde íets. Tijdens een vergadering met de bedrijven Anymotion Productions en VideoAgency kwam het idee: een droneshow. Het project heet ASAP (As Soon As Possible, zo snel mogelijk, red.). ,,Want’’, zegt hij: ,,Dit moet zo snel mogelijk stoppen. Ze stonden al wel te dreigen, maar ik had nooit verwacht dat ze Oekraïne écht zouden binnenvallen.’’

‘s Nachts opgenomen

Wie geluk had, heeft een stukje van de dronevoorstelling in het écht kunnen aanschouwen. Daarvoor moest je wel heel laat (of heel erg vroeg) uit het raam turen. De video is eerder ‘s nachts in Rotterdam opgenomen, bij de groene brug De Hef.

,,We zijn in zo’n enorm beschermde omgeving opgegroeid. Dan lijkt oorlog zo ver weg. Dat is geschiedenis en dat zou het nu nog steeds moeten zijn’’, zegt Everaert. Met het filmpje willen de bedrijven een boodschap afgeven. En die klinkt kort, maar krachtig: ,,Zo snel mogelijk vrede.’’

Quote Oorlog, dat is geschiede­nis en dat zou het nu nog steeds moeten zijn

Mothership maakte eerder een droneshow tijdens Bevrijdingsdag - een eigen idee, samen met studio Drift - en op oudjaarsdag. Die laatste was in opdracht van de gemeente Rotterdam. Deze actie voor Oekraïne is op eigen initiatief. ,,Je kijkt naar die verschrikkelijke beelden en denkt: hoe is het toch mogelijk dat Poetin dit doet? Je voelt frustratie en wil mensen helpen. Dat willen we nu doen door een signaal af te geven.’’

Volledig scherm De drones. © Still

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.