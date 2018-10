Honderden bezorgde reizigers na vondst asbest metrostation

Honderden bezorgde reizigers hebben zich bij de RET gemeld met vragen over de vondst van asbest op het Rotterdamse metrostation Stadhuis. Het station is twee dagen hermetisch afgesloten nadat gisteren bleek dat er asbestvezels waren vrijgekomen bij werkzaamheden.

De RET werd gisteren verrast door de vondst van asbest. In 2009 wees een onderzoek uit dat er nergens asbest was gebruikt in het station. ,,We zijn van dit onderzoek uitgegaan’’, zegt een woordvoerder. De mannen die aan het werk waren om vier nieuwe nooduitgangen te maken, sloegen rond half twee gisteren alarm. Er bleek wel asbest te zijn.

Het ov-bedrijf onderzoekt of reizigers en medewerkers gezondheidsrisico’s hebben gelopen en welke maatregelen getroffen moeten worden. Dit onderzoek duurt 48 uur. Reizigers die zich per mail of telefoon hebben gemeld, worden op de hoogte gehouden. Maar de RET brengt ook zelf nieuws naar buiten. Ook RET-medewerkers melden zich met vragen. ,,We moeten met elkaar het onderzoek afwachten.’’

Quote We moeten met elkaar het onderzoek afwachten RET

Gisteravond en vannacht is al hard gewerkt door een gespecialiseerd bedrijf om de situatie op het metrostation in het hart van Rotterdam in kaart te brengen. Ook is er onderzoek naar de soort vezels. Het eerste bericht is, dat uit metingen is gebleken dat aan beide uiteinden van het station geen asbest ligt. Daardoor zou de kans erg klein zijn dat het zich heeft verspreid.

Blootstelling

,,We willen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de mate van blootstelling’’, zegt de woordvoerder. ,,Welke vezels, hoeveel vezels en wat betekent dat voor onze reizigers en medewerkers.’’ Waar de lucht op een gewone bouwplaats stil staat, is er bij een metrostation meer verplaatsing van de lucht elke keer als er een metro langsrijdt.

De RET wil de dienstregeling ook zo snel mogelijk weer opstarten. Reizigers kunnen nu niet met de metro tussen metrostation Beurs en Centraal Station reizen. Reizigers stappen massaal over op de tram.

Ben jij vaak op metrostation Stadhuis geweest en ben je bezorgd over je gezondheid? We komen graag in contact. Mail ons via rd.reageren@ad.nl

Wij zullen je gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Meer informatie vind je in ons privacy-statement.