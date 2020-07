Honderden jongeren bij illegale bosrave: ‘Naar de hoeren mag wel, maar mijn oma knuffelen niet’

De politie ging na een melding over geluidsoverlast ‘s nachts naar het bos. ,,Toen we daar aankwamen, zagen we op de parkeerplaats ongeveer honderd auto’s en wat scooters staan. En er was muziek. De meeste bezoekers kozen meteen eieren voor hun geld’’, aldus een politiewoordvoerder. ,,Het feest was beëindigd. Onze aanwezigheid was genoeg. Het verliep zonder wanklank.’’ Niemand is gearresteerd.