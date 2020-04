Honderden reacties op bestemmingsplan Feyenoord City: ‘Heeft de club straks nog wel een stadion?’

Morgen is de laatste kans om te reageren op het enorme pakket documenten, dat de basis vormt voor een complete transformatie van dit deel van Rotterdam-Zuid, inclusief een toekomstige thuisbasis voor Feyenoord, woningbouw, groen en een kunstmatige dam in de Nieuwe Maas. De bouwtijd wordt geschat op tien jaar en de kosten op zo’n 1,5 miljard euro. Inclusief het stadion zélf, dat een investering van 444 miljoen euro vergt.



Zover is het echter nog lang niet, menen de tegenstanders van de plannen, verenigd in de club Stadion op Zuid. Zij vrezen dat met een kersvers ‘stadion aan de Maas’ de toekomst van Feyenoord op het spel wordt gezet en grepen het ontwerp-bestemmingsplan aan om hier een stokje voor te steken. Met onder meer een ‘modelbrief’ werd het eenvoudiger gemaakt de mening te laten horen. ,,En ik heb niet gezien dat iemand schreef: goed plan, moet je doen’’, zegt woordvoerder Frans Reichardt.