Honderden studenten testen reisapp in Rotterdam: niet alleen OV, maar ook deelvervoer

Populari­teit van deelauto’s in Rotterdam afgelopen jaar flink toegenomen

Rotterdammers maakten in het afgelopen jaar steeds vaker gebruik van de deelauto’s van Greenwheels. Het bedrijf meldt dat het aantal gebruikers in de Maasstad met 27 procent gegroeid is in 2021. Dat is 7 procent hoger dan de landelijke toename.

17 januari