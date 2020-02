Hongerige dief steelt auto voor een nachtelijk bezoekje aan McDonald’s: ‘Op de stoel lag nog een cheeseburger’

Vandalen leven zich uit op geparkeer­de Porsche Cayenne

10:53 Vandalen hebben zich maandagavond uitgeleefd op een Porsche Cayenne, die bij de Parkhaven geparkeerd stond. Terwijl de eigenaar rustig bij een feestje in de Euromast was, werden meerdere ruiten van de auto vernield. Opmerkelijk is dat er niets uit de auto is gestolen.