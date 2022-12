Hoofdagent (49) van Rotterdamse politie ontslagen vanwege ‘ongewenste relatie’ met vrouw

Zelfs de twee mannen stonden even perplex toen ze m'n nieuwe stoel kwamen afleveren

Ik liep de meubelhal binnen. Ik had op hun website een mooie love-seat gezien. Dat is een anderhalf-persoons bankje. Heel leuk als je knetterverliefd bent. Anders net iets te krap om er samen op te zitten. Maar de love-seat hadden ze niet, ze hadden wel een stoel in dezelfde stijl. Och, die was me toch ook prachtig. Het leek wel een troon.

17 december