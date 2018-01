Hoofdverdachte martelzaak man met twee gezichten

Column 'NSB'ers haalden het oran­je-wit-blauw uit de mottenballen'

9:52 Eerst was er een bericht op Twitter. Van een bezorgde vader. Zijn dochter was vorige week aangevallen door twee jongens, ergens achter station Lombardijen. Ze hadden haar in het gezicht geslagen en aan haar haren getrokken. Ze waren 'licht getint' en 'op een scooter'. De vader vroeg of iemand iets gezien had.