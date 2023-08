Hoog bezoek bij bijzondere plek in Rotterdam-West: ‘Wij zijn een beetje een unieke club’

van wieg tot graf Jan was zowel open als gesloten, hij had vrienden in verre landen en was soms graag alleen op reis

Door zijn vrijwilligersfuncties was Jan Buijsse (82) een bekend gezicht in de Maassluise cultuurwereld. Maar ook in Oezbekistan en Kirgizië maakte hij vrienden. Na zijn pensioen trok de amateurfotograaf graag naar die verre oorden. De avonturen werden vastgelegd in reisboeken.