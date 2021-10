Hoog ziekteverzuim en vacatures: ziekenhuizen blijven kampen met wachtlijsten

De vrees bij Franciscus Gasthuis & Vlietland is dat meer patiënten hierdoor langer moeten wachten. ,,We zeggen helaas wel een klein aantal operaties af, omdat wij te maken hebben met een hoger ziekteverzuim en een hoger verloop vanwege de intensieve zorg die onze medewerkers de afgelopen 1.5 jaar hebben moeten leveren’’, laat het ziekenhuis met locaties in Rotterdam en Schiedam weten.

,,De operaties zeggen wij dus niet af vanwege oplopende covid-cijfers, maar door een schaarste in personeel. De verwachting is wel dat de wachtlijsten hierdoor verder zullen oplopen.’’ Voor spoed is er altijd plek, zo benadrukt het ziekenhuis.

Operaties

Het Ikazia stelt dat het streven is inhaalzorg daadwerkelijk ter hand te nemen ‘maar gezien de huidige omstandigheid vindt dit slechts in zeer beperkte mate plaats’. Andere ziekenhuizen stellen de afgelopen week geen operaties te hebben moeten afzeggen, zoals elders in het land. ,,We merken wel dat de vraag uit het land toeneemt om zorg over te nemen’’, aldus het IJsselland. In eerdere golven was dat meestal omgekeerd.

Het overgrote deel van de coronapatiënten in de Rotterdamse ziekenhuizen is niet gevaccineerd. Bij het Maasstad naar schatting 95 procent, bij het Erasmus MC tussen de 80 en 85 procent op de ic. Dat voedt de zorg dat het aantal patiënten met covid in het ziekenhuis zal groeien als de besmettingen oplopen in bepaalde oude stadswijken, zoals nu ook bij de biblebelt elders in Nederland te zien is. In de oude stadswijken in Rotterdam, maar ook in delen van Schiedam, ligt de vaccinatiegraad soms onder de vijftig procent.

